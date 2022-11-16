Пассажиропоток автобусных перевозок в Украине вырос в 6 раз – FlixBus

Всемирный оператор автобусных и железнодорожных перевозок Flix заявил о росте мирового пассажиропотока более чем вдвое во 2 и 3 кварталах этого года: Украина стала лидером мирового тренда по росту количества пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба FlixBus.

Отмечается, что во 2 и 3 кварталах 2022 года суммарно брендами Flix во всем мире - FlixBus, FlixTrain, Greyhound и Kamil Koc - было перевезено 34 миллиона пассажиров.

"Рост мирового пассажиропотока составляет более чем вдвое - на 130%, по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В компании отмечают значительное восстановление спроса на путешествия после пандемии. Крупнейшими европейскими рынками для Flix остаются Германия, Италия, Франция и Польша.

При этом Украина, подчеркивает оператор перевозок, стала не только частью мирового тренда по росту количества пассажиров, но и его лидером.

"Среди всех стран, в которых представлен FlixBus, Украина продемонстрировала наибольший рост пассажиропотока в этом году - на 550%. Автобусные перевозки еще долгое время будут важным средством транспорта для миллионов украинцев, которые вынуждены были мигрировать в безопасные страны, а затем будут возвращаться домой.

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Понимая это, мы продолжаем развивать сеть доступных и удобных перевозок в Украине, соединяя ее с Европой", - заявил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Сообщается, что за период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года FlixBus перевез 130 тысяч пассажиров на украинских линиях.

"Компания не останавливала свою работу в Украине после начала вторжения в феврале, наоборот - в 2022 году FlixBus открыл 3 новых украинских автобусных маршрута.

Сегодня украинская сеть насчитывает 11 автобусных линий и объединяет 40 городов - из них 12 в Украине и 28 за рубежом: в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Австрии", - резюмировали в компании.

Экономическая правда