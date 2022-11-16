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Цены на нефть выросли после инцидента с судном возле берегов Омана

Среда, 16 ноября 2022, 11:45 - Алексей Павлыш

Цены на нефть выросли в среду, отыграв предыдущие потери, после инцидента с коммерческим судном возле берегов Омана, но рост количества случаев COVID-19 в Китае ограничил прирост.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 65 центов, или на 0,7%, до 94,51 доллара за баррель к 08:54 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 35 центов, или на 0,4%, до 87,27 доллара за баррель.

Причины роста цен

Пятый флот ВМС США заявил, что знает об инциденте, произошедшем в среду в Оманском заливе с участием коммерческого судна, сообщил агентству Reuters командующий Тимоти Хокинс.

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Агентство AP сообщило, что нефтяной танкер под флагом Либерии, эксплуатируемый сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, был поражен взрывом беспилотника в Оманском заливе.

Цены на нефть выросли во вторник после того, как поставки нефти в некоторые части Европы через участок нефтепровода "Дружба" были временно приостановлены.

Перебои произошли одновременно со взрывом на востоке Польши вблизи границы с Украиной, который унес жизни двух человек.

В Китае рост количества случаев COVID-19 повлиял на настроения после ослабления вирусных ограничений на этой неделе.

"Росту спроса на нефть в стране препятствует ее непоколебимая вера в политику нулевой терпимости к COVID-19 и устойчивая экономическая слабость", - сказал аналитик PVM Oil Стивен Бреннок.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует замедление роста спроса до 1,6 млн б/с в 2023 году с 2,1 млн б/с в этом году.

Запасы сырой нефти в США сократились примерно на 5,8 млн баррелей за неделю, завершившуюся 11 ноября, сообщили источники Reuters на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти.

Экономическая правда

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