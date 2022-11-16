Курс валют на 16 ноября: как гривня отреагировала на массированный обстрел
В среду, 16 ноября, гривня на черном рынке слабо отреагировала на массированный ракетный обстрел Украины накануне – наличные доллар и евро подорожали на 10-12 копеек.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,51 – 40,72 грн, а во вторник, 15 ноября, колебался на уровне 40,42 – 40,61 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро котировки в это же время составляли 40,94 - 41,35 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 40,82 – 41,38 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,2 – 40,7 грн (курс на 14 ноября – 40,2 – 40,7 грн);
- Евро – 40,5 – 41,4 грн (курс на 14 ноября – 40,3 – 41,2 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,15 – 40,7 грн;
- Укрэксимбанк – 40,25 – 40,75 грн;
- Райффайзен – 40,3 – 40,7 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.