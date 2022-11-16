Семь областей Украины снова со светом, применяются аварийные отключения

После массированных обстрелов во вторник в семи областях Украины восстановлено энергоснабжение, при этом кроме графиков отключений будут применяться также аварийные отключения.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пресс-служба Укрэнерго.

"Сегодня, 16 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно - аварийные отключения", - сообщил оператор системы передач Укрэнерго. Там отметили, что массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше осложнили ситуацию в энергосистеме.

После обстрелов во вторник питание восстановили в столице и 7 областях: Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской. На Львовщине энергоснабжение восстановили на 95%.

В Житомирской и Сумской областях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Еще четыре области находятся частично без света:

Волынская область - без электричества находится около 45 тыс потребителей;

Тернопольская область - Без электричества находится около 90 тыс потребителей;

Харьковская область - Без электричества находится около 90 тыс потребителей;

Хмельницкая область - Без электричества находится около 105 тыс потребителей.