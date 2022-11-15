Ведущий производитель футбольных полей SIS Pitches, похоже, продолжает работу в РФ на девятый месяц войны

фото: SIS Pitches

Международная компания SIS Pitches со штаб-квартирой в Великобритании - один из ведущих мировых производителей игрового покрытия с 18-летним опытом, который работает с ведущими клубами и сборными по всему миру, скорее всего, продолжает работу в РФ.

Экономическая правда нашла доказательства, которые могут свидетельствовать о продолжении работы "дочки" SIS Pitches в России на девятый месяц полномасштабной войны в Украине. ЭП отправила запрос SIS Pitches, но на момент публикации ответа не получила.

Что это за компания

SIS Pitches - ведущий мировой производитель покрытий для спортивных клубов и сборных, производит покрытия для таких видов спорта как футбол, регби, теннис, хоккей на траве, также изготавливает и устанавливает покрытия на легкоатлетических аренах. Футбол - основная отрасль деятельности холдинга, который имеет лицензию ФИФА.

Среди услуг и продуктов, которые предлагает SIS Pitches, - синтетические покрытия SISTurf, гибридные поля по технологии SISGrass, натуральные спортивные покрытия, система подпочвенной аэрации, система управления поливом SIS Hydrobox, искусственная трава. Компания, в частности, занимается производством (на собственном заводе в Мерипорте, графство Камбрия) нескольких видов синтетических газонов под различные виды спорта, строительством полей, проектированием, укладкой рулонного газона и его обслуживанием.

На основном сайте SIS указано, что она имеет офисы по всему миру, включая Британию, Ирландию, Нидерланды, Турцию и Ближний Восток. О работе в РФ на основном сайте не сообщается.

Компания имеет клиентов по всему миру: от футбольных и регбийных сборных до ведущих мировых клубов. Так, среди клиентов SIS Pitches, в частности, такие футбольные клубы, как "Реал Мадрид", "Барселона", "Ювентус", "Галатасарай", "Шахтер" ("Донбасс-Арена"). А также сборные - Испании, Португалии, Германии, Англии, Шотландии, Франции, Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Турции и Дании. Национальные сборные по регби из Англии, Новой Зеландии, Австралии, Ирландии, Аргентины, Уэльса, Шотландии, Италии и Франции.

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Компания также готовит поля для матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также травяные корты для Уимблдонского турнира.

SIS Pitches подготовила поля для 6 из 12 стадионов на Чемпионате мира по футболу-2018, который прошел в РФ, также компания устанавливала покрытие для ЧМ-2022 в Катаре, который начнется на этой неделе. В частности, в 2017 году на стадионе "Халифа" 7 885 м2 покрытия были установлены за 13,5 часов, что является новым мировым рекордом.

Связи компании с РФ до полномасштабной войны в Украине

Кроме уже упомянутой работы для ЧМ-2018, SIS Pitches занималась в России покрытием для комплекса "Лужники" (основной стадион и три тренировочных поля), стадиона ФК "Спартак Москва" "Открытие Арена", арены ФК "Краснодар" "Краснодар Арена".

А в 2020 году подразделение холдинга - SIS Grass - установило 6 полей для молодежной сборной Российского футбольного союза (РФС). В рамках проекта компания установила гибридные покрытия (натуральная трава в сочетании с искусственным газоном) на таких объектах:

учебно-тренировочная база детско-юношеской сборной команды РФС "Бронницы" (2 поля);

детско-юношеская академия РФС в Струнино (1 поле);

детско-юношеская спортивная школа РФС "Нижний" (1 поле);

Ярославский центр подготовки молодежи РФС (1 поле);

Томский стадион РФС (1 поле).

Что свидетельствует о работе компании в РФ и после начала большой войны в Украине?

О работе в РФ компания не сообщает на своем основном англоязычном сайте, но в шапке сайта есть ссылка на российский сайт, где указано, что российская "дочка" SIS Pitches - SIS Rus LLC (рус. ООО "СИС РУС").

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На этом сайте предлагаются экскурсии на объекты компании, также можно заказать те же услуги, что и на основном сайте, кроме этого, доступна возможность бесплатной консультации.

Российские реестры свидетельствуют, что компания ООО "СИС РУС" продолжает работу в РФ: так, 6 октября новым гендиректором фирмы стал Кирилл Леонов. По данным РБК Компании, ООО "СИС РУС" по состоянию на 15 ноября 2022 года продолжает функционировать.

Уставный капитал ООО "СИС РУС" - 100 тыс рублей, а ее учредителем указана ирландская SIS Eastern Europe Ltd - ирландская компания, которая также входит в международный холдинг. В российских реестрах у "СИС РУС" указано 15 видов деятельности, среди основных - строительство жилых и нежилых зданий, торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями, производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, земляные и кровельные работы.

За 2021 год выручка компании - 113 083 000 рублей (1,8 млн долларов), указанная прибыль - лишь 59 000 рублей (960 долларов).

ФОТО: SIS PITCHES

О том, что SIS Pitches продолжает работу в РФ на 9-й месяц полномасштабной войны в Украине, указывает и рекламное видео ее российской "дочки" SIS Rus от 31 октября о том, что она строит футбольные поля "в соответствии с требованиями РФС и ФИФА". В видео также говорится, что SIS "рекомендована Министерством спорта РФ".

В промо-ролике упомянут еще один, более новый сайт SIS в РФ: https://sisrus.ru/. На нем указано, что SIS Rus за 9 лет спроектировала и построила в РФ 15 спортивных объектов. "SIS RUS - официальный представитель SIS Pitches в России. SIS RUS строит поля высокого качества под ключ. Все работы выполняются в соответствии с российскими стандартами и требованиями ФИФА", - говорится на сайте.

ФОТО: SIS PITCHES

В мае 2022 года правительство Великобритании ввело специальные санкции на продажу пластика в Россию. Поскольку SIS Rus указывает как один из видов деятельности производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, не исключено, что она может продолжать эту деятельность, несмотря на санкции Британии.

ЭП отправляла запрос SIS Pitches относительно ее работы в РФ, но за 2 недели ответа не получила.

Экономическая правда