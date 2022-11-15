Укрзализныця запустила рейс из Харькова на польский Хелм

Укрзализныця запустила продажу билетов на новый рейс, который соединит Харьков и польский пограничный город Хелм.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Поезд №93/94 будет отправляться из Харькова 17, 19 ноября и в дальнейшем с 22 ноября по четным числам в 14:07 и прибывать в Хелм в 12:35.

Обратно рейс будет отправляться 18, 20 ноября и с 23 ноября по нечетным числам в 16:00 с прибытием в Харьков в 13:56.

УЗ отмечает, что в Хелме после прибытия поезда пассажиры будут иметь удобную возможность пересадки на польские поезда в направлении Варшавы.