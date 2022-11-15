Тернопольщина: 90% области без света

В настоящее время 90% Тернопольской области остались без света в результате массированного обстрела Украины российскими оккупантами во вторник.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"На данный момент 90% Тернопольской области без электропитания", - сообщил он.

Труш напомнил, что в настоящее время по всей территории Украины введены аварийные отключения света и призвал подготовить павербанки и другие источники питания.

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РФ нанесла очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, ситуация критическая - больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны