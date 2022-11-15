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"Киевстар" предупредил о проблемах со связью из-за отключения электроэнергии

Вторник, 15 ноября 2022, 17:34 - Алексей Павлыш

Мобильный оператор "Киевстар" предупредил, что в результате обстрелов и отключения электроэнергии иногда может пропадать связь.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевстара" в Twitter.

"Знаем. Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом", - говорится в сообщении.

Тем временем мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram, что мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки.

Часть Львова без электроэнергии.

Напомним:

Россияне во вторник, 15 ноября, массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областных центров – частично обесточены Львов, Житомир, Ровно, Хмельницкий, Харьков и другие города.

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РФ нанесла очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, ситуация критическая - больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Экономическая правда

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