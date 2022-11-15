УЗ предупреждает о задержке ряда поездов из-за ракетных ударов РФ

В связи с ракетными ударами РФ на инфраструктуру Украины, некоторые пассажирские поезда будут следовать с задержкой.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности,

задерживается на отправку на 30 минут поезд №42 Трускавец - Днепр;

поезд №31/32 Запорожье - Пшемысль задерживается на 20 минут.

"Всего по состоянию на сейчас 4 рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику.

УЗ подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии", - добавили в компании.

"Пассажиры, которые будут прибывать на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах", - пояснили в компании.

Позже в УЗ добавили, что из-за отсутствия напряжения в контактной сети и масштабной воздушной тревоги задерживаются следующие рейсы:

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№88 Ковель - Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут;

№17 Харьков - Ужгород задерживается на 30 минут;

№711 Краматорск - Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в пределах 40 минут.

Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев - Перемышль, №750 Ужгород - Киев, беспересадочные вагоны Вена - Киев, №772 Хмельницкий - Киев, №86 Львов - Запорожье, №55 Киев - Рахов.

Экономическая правда