Мы инвестировали в логистику 2 миллиарда долларов. И все это сейчас не работает – глава "Нибулона" Андрей Вадатурский

Одно из крупнейших аграрных предприятий страны "Нибулон" вложило в мощности для логистики агропродукции около 2 миллиардов долларов, но из-за войны эти инвестиции не работают.

Об этом рассказал наследник и гендиректор "Нибулона" Андрей Вадатурский в интервью ЭП.

Говоря о потерях в результате вооруженной агрессии России, Вадатурский отмечает, что предприятие потеряло контроль над некоторыми объектами, но уверен, что он будет восстановлен.

Относительно дефицита мощностей он пояснил, что задачей компании было ранее получить зерно, эффективно перевезти его из Полтавы, Черкасс, Николаевской и Херсонской областей и загрузить на судно в Очакове в Николаевской области.

Этот порт не включен в "зерновое соглашение", подписанное Украиной, Турцией и ООН. Согласно ей, экспорт украинского продовольствия осуществляется только через порты Большой Одессы - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

"Наши инвестиции в соответствующие мощности и логистику за эти годы – около 2 миллиардов долларов. Сейчас это все не работает. Нам не хватает портовых мощностей. Очень надеюсь, что Николаев будет включен в зерновое соглашение. Идеальным решением было бы возвращение к нормальной торговле, без блокады", – говорит владелец "Нибулона".

Он подчеркнул, что проверки судов являются потерей времени – корабли ожидают по 20 дней, что наносит дополнительный ущерб аграрному сектору и торговым компаниям.

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"Если включат Николаев в зерновую инициативу, то это, конечно, дополнительные емкости и мощности. Это поможет снизить цену логистики и облегчит жизнь фермерам", – уверен Вадатурский.

Из-за невозможности планировать работу через "зерновой коридор" агрохолдинг начал строить зерновой терминал в Измаиле Одесской области.

"Не знаю, что бы мы делали без Измаила. Планировать работу через "зерновой коридор" невозможно. Зайдет судно – не зайдет… Мы говорим об этом во время формального действия коридора. 10 или 12 кораблей в сутки заходят в украинские порты, там стоит очередь с середины октября и за это нужно платить", – объяснил Вадатурский.

Измаил же, по его словам, дает компании возможность планировать торговую деятельность на ноябрь, на декабрь, и даже на январь 2023 года.

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Напоминаем:

Частная компания из-за границы будет заниматься расследованием обстоятельств гибели основателя одного из крупнейших украинских агропредприятий "Нибулон" Алексея Вадатурского и его супруги.