Украина предлагает расширить "зерновое соглашение" на порты Николаев и Ольвия

Президент Владимир Зеленский предложил расширить "зерновую инициативу" на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области.

Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам саммита G20 на Бали.

Он подчеркнул, что работа ООН и Турции и других партнеров продемонстрировала "как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим".

"Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Право на еду – это фундаментальное право каждого человека в мире. Украина с июля экспортировала более 10 млн. тонн продовольствия морским путем. Можем нарастить экспорт еще на миллион тонн ежемесячно.

Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области", - Зеленский.

Также глава государства призвал участников саммита присоединиться к украинской гуминатирной инициативе Grain From Ukraine и помочь продовольствием беднейшим странам.

Первое судно в рамках программы Nord Vind уже выходит в Эфиопию из 27 тыс. тонн пшеницы на борту, что обеспечивает продовольствием почти 100 тыс. человек в год.

ВИДЕО ДНЯ

"Может быть много таких судов из Украины, а значит, много людей в бедных странах, спасенных от голода. Украина может экспортировать в этом году 45 млн тонн продовольствия. И пусть существенная часть будет направлена ​​тем, кто больше всего страдает", - добавил Зеленский.

Напоминаем:

Украина запускает гуманитарную продовольственную программу Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.