Курс валют на 15 ноября: наличное евро продолжает дорожать

Во вторник, 15 ноября, наличный доллар на "черном рынке" остается стабильным по отношению к дню накануне евро продолжает дорожать.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,46 - 40,64 грн, а в понедельник, 14 ноября, колебался на уровне 40,42 - 40,62 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро котировки в это же время составляли 40,71 - 41,27 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 40,64 – 40,98 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,2 – 40,7 грн (курс на 14 ноября – 40,15 – 40,6 грн);

Евро – 40,3 – 41,2 грн (курс на 14 ноября – 40,0 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,15 – 40,7 грн;

Укрэксимбанк – 40,25 – 40,75 грн;

Райффайзен – 40,4 – 40,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.