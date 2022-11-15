Курс валют на 15 ноября: наличное евро продолжает дорожать
Вторник, 15 ноября 2022, 11:57 -
Во вторник, 15 ноября, наличный доллар на "черном рынке" остается стабильным по отношению к дню накануне евро продолжает дорожать.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,46 - 40,64 грн, а в понедельник, 14 ноября, колебался на уровне 40,42 - 40,62 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро котировки в это же время составляли 40,71 - 41,27 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 40,64 – 40,98 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,2 – 40,7 грн (курс на 14 ноября – 40,15 – 40,6 грн);
- Евро – 40,3 – 41,2 грн (курс на 14 ноября – 40,0 – 41,1 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,15 – 40,7 грн;
- Укрэксимбанк – 40,25 – 40,75 грн;
- Райффайзен – 40,4 – 40,8 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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