Цены на нефть продолжают падать: влияют снижение спроса и коронавирус в Китае

Нефть продолжает падать в цене после удешевления накануне из-за снижения прогнозов глобального спроса и замедления добычи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы West Texas Intermediate упали до 85 долларов за баррель после закрытия на 3,5% ниже на предыдущей сессии.

Отмечается, что ОПЕК снова снизил свои прогнозы глобального спроса в четвертом квартале, тогда как американские компании впервые за два года пробурили меньше скважин, что указывает на вероятное замедление добычи.

Кроме этого, увеличение потерь нефти из-за беспокойства по поводу ближайшей перспективы спроса затмило признаки сокращения предложения.

Также на цены повлияло замедление экономики Китая в октябре, поскольку вспышки вирусов отразились на настроениях потребителей и нарушили деловую активность. Хотя правительство с тех пор смягчило некоторые меры Covid Zero, заражение продолжает расти по всей стране.

"Слабые данные по Китаю лишь укрепят мнение о том, что спрос на нефть в стране будет оставаться в упадке, пока в стране сохраняется строгая политика контроля Covid", – сказала основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

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Цена на WTI с поставкой в декабре упала на 0,6% до 85,39 долл. за баррель в 13:15. в Сингапуре. На Brent с расчетами в январе снизилась на 0,3% до 92,89 долл. за баррель.

С начала июня сырая нефть потеряла примерно треть своей стоимости из-за углубления экономического спада. Тем не менее, организация стран-экспортеров нефти и ее союзники начали сокращать добычу, а санкции ЕС против России сдержат поток с декабря, ухудшая перспективы предложения. Спред во времени также сигнализирует о краткосрочной напряженности.





