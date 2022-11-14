"Укрэнерго" опровергло фейк относительно того, когда перестанут выключать свет в Киеве

НЭК "Укрэнерго" опровергло информацию, что якобы компания заявляла, что якобы "в Киеве могут перестать выключать свет уже через неделю".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

"В телеграмм-каналах активно распространяется информация о том, что якобы Укрэнерго заявило, что "в Киеве могут перестать выключать свет уже через неделю".

Это информация не соответствует действительности.

Плановые отключения будут продолжаться в г. Киев и в ряде других областей до завершения соответствующих ремонтов и восстановления возможности электросети передавать в эти регионы дополнительную мощность, в которой они нуждаются", - отметили в "Укрэнерго".

В компании цитируют заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в котором он акцентировал внимание на том, что с учетом проведенных ремонтов прогнозируются только плановые отключения в семи областях и в г. Киеве, при условии, если не будет новых повреждений.

"Также он отметил, что Укрэнерго продолжит работать над восстановлением сети, чтобы эти плановые отключения были минимальными. Это означает, что плановые отключения будут продолжаться, но объем таких отключений могут быть меньше.

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Проверяйте информацию, обращайтесь к первоисточникам, которым в данном случае является НЭК "Укрэнерго", - добавили в компании.

Экономическая правда