Оккупанты уничтожили энергообъект, который питал правобережье Херсонщины - Укрэнерго

фото: facebook Кудрицкого

Оккупанты "практически уничтожили" энергообъект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.

Об этом сообщил в Facebook глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

"Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны.

Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная - что по мнению террористов не сделали взрывы, дополнительно расстреляно и разбито. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонщины. Подлая орда, которая умеет только разрушать", - написал Кудрицкий.

По его словам, несмотря на это, Укрэнерго вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго "уже прорабатывают" схемы оживления освобожденной Херсонщины из соседних двух областей.

"Это не будет просто - саперы уже обследуют высоковольтные линии, которые проходят вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высокий. Работаем осторожно, но не теряем ни одной минуты. Большая часть освобожденной Херсонщины без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам заживить людей как можно быстрее.

Параллельно на выходных мы уже передали перечень необходимого оборудования для Херсонщины нашим зарубежным партнерам. Уже откликнулись системные операторы Польши и Франции. Оборудование уже направляется в Украину. Спасибо, друзья", - добавил Кудрицкий.

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Экономическая правда