Украина ожидает до 8 миллиардов долларов внешнего финансирования до конца года – Марченко

Министерство финансов ожидает поступления около 4,8 миллиарда долларов внешнего финансирования в ноябре и около 3 миллиардов в декабре.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе брифинга, передает Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что расходы бюджета сильно зависят от периода года.

"Если бы это был месяц, условно говоря, сентябрь или октябрь, я бы сказал, что ситуация у нас достаточно положительная и оптимистичная. Но поскольку декабрь - последний месяц года и, как правило, декабрьские расходы являются самыми высокими и выше среднемесячных, поэтому, конечно , мы сейчас ищем все возможности для того, чтобы безболезненно пройти и ноябрь, и декабрь, и провести все необходимые расходы и обеспечить финансирование дефицита", – добавил Марченко.

Что касается финансирования в январе-марте следующего года, глава Минфина рассказал, что ситуация осложняется двумя факторами: в начале года меньше налоговых поступлений и есть вопросы прогнозируемости внешней помощи.

"Но мы над этим работаем, и уже заявлено 18 млрд евро (от ЕС), часть из них будет направлена ​​в первом квартале на финансирование дефицита бюджета. Многие вопросы, связанные со сложностями военного характера, мы их решаем, надеемся, что получим положительные результаты", – резюмировал министр финансов.