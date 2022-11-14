Уолл-Стрит: главные индексы упали после заявлений ФРС о продолжении повышения ставок

Основные индексы на Уолл-стрит снизились в понедельник, а технологический индекс Nasdaq упал примерно на 1%, поскольку комментарии чиновника ФРС США развеяли надежды на то, что центробанк смягчит свой агрессивный подход к денежно-кредитной политике.

Об этом пишет Reuters.

Высокопоставленный чиновник Федеральной резервной системы США, член комитета по установлению ставок Кристофер Уоллер заявил в воскресенье, что рынки теперь должны обращать внимание на "конечную точку" повышения ставок, а не на темпы каждого шага, и что конечная точка, вероятно, "далека".

"Комментарии следуют за более мягким, чем ожидалось, отчетом об инфляции на прошлой неделе, который укрепил надежды на то, что ФРС может уменьшить свои значительные повышения процентных ставок, и помог стимулировать эйфорическое ралли на рынке", - пишет Reuters.

"Рынок ожидает, что ФРС продолжит свою ястребиную риторику в отношении ставок. Все может измениться, как только мы получим больше подтверждения по инфляции в декабре", - сказал главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло.

Сейчас трейдеры ожидают, что ФРС повысит процентную ставку в декабре на полпункта, и ожидают, что конечная ставка будет в диапазоне 4,75%-5% в следующем году.

В 9:42 по восточному времени индекс S&P 500 снизился на 17,25 пунктов, или на 0,43%, до 3 975,68 пунктов, а Nasdaq Composite снизился на 115,13 пунктов, или на 1,02%, до 11 208,20 пунктов.

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Промышленный индекс Dow Jones снизился на 7.84 пунктов, или на 0,02%, до 33,740,02.

Поскольку доходность казначейских облигаций США выросла, акции технологических компаний, таких как Microsoft Corp, Apple Inc и Amazon, снизились от 1% до 3%.

Акции Tesla упали на 3,4%, поскольку генеральный директор Илон Маск сказал: "У меня слишком много работы", когда его спросили о недавнем приобретении Twitter и его руководстве производителем электромобилей.

Экономическая правда