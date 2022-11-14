Германия национализирует бывшую "дочку" "Газпрома", чтобы избежать ее банкротства

Германия национализирует бывшее торгово-поставляющее подразделение ПАО "Газпром" в рамках очередной попытки сдержать экономический шок от решения России сократить поток природного газа в ЕС.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Минэнергетики Германии.

Так, правительство ФРГ получит 100% акций SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) - ранее известной как Gazprom Germania - и увеличит свой кредит компании до 13,8 миллиардов евро.

Этот шаг был необходим, поскольку чрезмерная задолженность SEFE и угроза неизбежной неплатежеспособности "поставили бы под угрозу безопасность поставок в Германии", говорят в министерстве.

"Крупнейшая экономика Европы сталкивается с потенциальным коллапсом своего энергетического сектора после того, как президент России Владимир Путин начал ограничивать потоки газа после вторжения в Украину.

Ограничение спровоцировало дефицит, привело к резкому росту цен и заставило администрацию канцлера Олафа Шольца предупредить о возможном нормировании и отключении электроэнергии этой зимой", - пишет агентство.

Bloomberg напоминает, что это уже второй случай спасения энергетической компании в течение двух месяцев. В сентябре правительство заявило, что национализирует Uniper SE, крупнейшего импортера газа в стране, после того, как компания накопила более 8 миллиардов евро убытков.

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Эти шаги являются частью пакета мер стоимостью 200 миллиардов евро, который правительство разработало, чтобы помочь компаниям и домохозяйствам справиться с ростом цен на энергоносители. SEFE находится под немецкой опекой с тех пор, как "Газпром" отключил его в апреле.

Несколько дней назад в Еврокомиссии согласовали поглощение правительством Германии компании SEFE.

Экономическая правда