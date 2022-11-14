Российское вторжение нанесло Николаевоблэнерго убытков на полмиллиарда

АО "Николаевоблэнерго" оценивает ущерб, нанесенный военной агрессией России, в полмиллиарда гривен.

Об этом заявил и.о. гендиректора компании Вадим Данилков в интервью радиостанции "Голос Америки" и телеканалу "Рада", передает Интерфакс-Украина.

"В результате вражеских обстрелов страны-агрессора ущерб, причиненный энергетической инфраструктуре, предварительно оценивается в 0,5 млрд грн. И это без учета ущерба территориям, уволенным за предыдущую неделю", - сказал Данилков.

Два сотрудника компании при выполнении ремонтных работ были обстреляны и получили ранения", – сказал Данилков.

По его данным, с начала войны в результате боевых действий было повреждено более 210 высоковольтных воздушных линий электропередачи и 66 трансформаторных подстанций классом напряжения 6-150 кВ. Также николаевские энергетики потеряли 12 единиц спецавтотехники, еще 48 единиц значительно повреждены.

"Если в Украине первые целенаправленные атаки на энергетическую систему произошли 2 октября, то в Николаевской области эти атаки происходят с начала боевых действий. Поскольку у нас постоянно повреждают трансформаторы, можете представить: на сегодняшний день у нас есть дефицит 100 тонн трансформаторного масла", - отметил управляющий компании.

На этой неделе после получения разрешений от военных компания приступит к оценке состояния сетей и их восстановлению на деоккупированных на прошлой неделе территориях.

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"Целые населенные пункты фактически уничтожены. Там нет ни сетей, ни населенных пунктов, во многих селах живет по 10-20 человек. Где есть возможность, мы начали предоставлять электропитание", - добавил Данилкив.

Напоминаем:

Российское вторжение нанесло 973 миллиарда гривен ущерба сети дорог Украины.

Ущерб одного из крупнейших телекоммуникационных операторов АО "Укртелеком" с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 650 миллионов гривен.