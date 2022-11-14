В Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя

На территории Херсона с понедельника 14 ноября запретили продажу и изготовление алкоголя.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета в Telegram.

Соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.

"С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонского городского территориального общества запрещено изготовление, перевозку и торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками", – говорится в сообщении. в сообщении.

Запрет будет действовать до прекращения или отмены военного положения или принятия приказа об утрате настоящего приказа.

Контроль за исполнением этого приказа будут осуществляться представителями Нацполиции, СБУ, Нацгвардии и других военных формирований, которые дислоцируются на территории населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.