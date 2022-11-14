ОПЕК снова снизила прогноз роста спроса на нефть: причины

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в понедельник снизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год пятый раз с апреля и еще больше сократила показатель на следующий год.

Об этом пишет Reuters.

В своем прогнозе ОПЕК ссылается на растущие экономические проблемы, включая высокую инфляцию и рост процентных ставок.

В ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что спрос на нефть в 2022 году увеличится на 2,55 млн баррелей в сутки, или на 2,6% - это на 100 тыс б/с меньше предыдущего прогноза.

"Мировая экономика вступила в период значительной неопределенности и растущих вызовов в четвертом квартале 2022 года", - говорится в докладе ОПЕК.

"Риски снижения включают высокую инфляцию, ужесточение денежно-кредитной политики основными центральными банками, высокий уровень суверенного долга во многих регионах, сужение рынков труда и сохранение ограничений в цепочках поставок", - добавляют в организации.

Reuters отмечает, что этот отчет является последним перед встречей ОПЕК и ее союзников (группа ОПЕК+), которая состоится 4 декабря.

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Группа, которая недавно сократила целевые показатели добычи, будет сохранять осторожность, заявил на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии, фактического лидера ОПЕК+.

В следующем году ОПЕК ожидает роста спроса на нефть на 2,24 млн б/с, что также на 100 000 б/с ниже, чем прогнозировалось ранее.

Несмотря на то, что ОПЕК прокомментировала растущие проблемы, она оставила свои прогнозы роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы неизменными и заявила, что, хотя риски перекошены в сторону снижения, существует также потенциал для роста.

"Это может происходить из разных источников. Преимущественно, на инфляцию может положительно повлиять любое решение геополитической ситуации в Восточной Европе, что позволит проводить менее жесткую денежно-кредитную политику", - заявили в ОПЕК.

Нефть сохранила снижение стоимости после выхода доклада, торгуясь в районе 95 долларов за баррель.

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Экономическая правда