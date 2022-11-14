Британия выделяет первые 5,8 миллиона долларов для Фонда энергетической поддержки Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли анонсировал первый транш в рамках финансирования для Фонда энергетической поддержки Украины.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Британии.

В понедельник, 14 ноября, Клеверли должен подписать соглашение с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора секретариата Энергетического сообщества Дирком Бушле о переводе первых 5 млн фунтов стерлингов (5,8 млн долл.) из выделенных Лондоном 10 миллионов фунтов стерлингов. Энергетического общества.

Эти средства помогут с ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также возобновит электроснабжение домохозяйств и ключевых объектов.

В настоящее время Великобритания является крупнейшим донором Фонда энергетической поддержки Украины.

Клеверли добавил, что у Украины будет дальнейшая поддержка от Великобритании, чтобы сохранить свет по всей стране и восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими атаками.

"Правительство Украины заявило, что ему нужно специализированное энергетическое оборудование для ремонта критической национальной инфраструктуры, и Великобритания поставляет его по их запросу... Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали пути, что его попытки уничтожить Украину встретят яростное сопротивление", – заявил Клеверли.

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Напоминаем:

ЕС и другие международные партнеры перечислят Украине 25,5 миллиона евро для покрытия неотложных потребностей через Фонд энергетической поддержки.