В Канаде уже заморозили российских активов на 330 миллионов долларов

В Канаде в рамках внедрения антироссийских экономических санкций за нарушение суверенитета Украины заблокировано более 412 млн канадских долларов (около $330 млн).

Об этом говорится в заявлении Королевской канадской конной полиции.

"Начиная с 24 февраля 2022 года, Королевская канадская конная полиция сообщает, что в результате действия запретов, предусмотренных Регламентом SEMA в отношении России, были эффективно заморожены активы в Канаде на общую сумму, эквивалентную примерно 121 945 874,53 канадских долларов, и заблокированы финансовые операции на общую сумму, эквивалентную примерно 290 582 385,59 канадских долларов", - говорится в отчете.

В полиции отметили, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.

Предыдущие данные обнародовали в августе - с тех пор общая стоимость замороженного имущества и средств выросла на 1 млн канадских долларов, хотя перечень подсанкционных лиц был существенно расширен.

Напомним:

Канада 28 октября добавила в санкционный список против РФ 35 человек, которые являются высшим руководством энергетических предприятий, уже находящихся под санкциями, и 6 предприятий, задействованных в энергетическом секторе.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда