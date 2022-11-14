Курс валют на 14 ноября: евро на "черном рынке" превысил 41 гривну

В понедельник, 14 ноября, наличная гривна на "черном рынке" по отношению к доллару почти не изменилась, а против евро стремительно подешевела.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,40 – 40,70 грн, а в пятницу, 11 ноября, колебался на уровне 40,30 – 40,70 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро котировки в это же время составляли 40,71 - 41,10 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 40,39 – 41,03 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,15 – 40,6 грн (курс на 11 ноября – 40,15 – 40,6 грн);

Евро – 40,0 – 41,1 грн (курс на 11 ноября – 39,7 – 40,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,15 – 40,7 грн;

Укрэксимбанк – 40,3 – 40,8 грн;

Райффайзен – 40,5 – 41,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.