Курс валют на 14 ноября: евро на "черном рынке" превысил 41 гривну
В понедельник, 14 ноября, наличная гривна на "черном рынке" по отношению к доллару почти не изменилась, а против евро стремительно подешевела.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,40 – 40,70 грн, а в пятницу, 11 ноября, колебался на уровне 40,30 – 40,70 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро котировки в это же время составляли 40,71 - 41,10 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 40,39 – 41,03 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,15 – 40,6 грн (курс на 11 ноября – 40,15 – 40,6 грн);
- Евро – 40,0 – 41,1 грн (курс на 11 ноября – 39,7 – 40,7 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,15 – 40,7 грн;
- Укрэксимбанк – 40,3 – 40,8 грн;
- Райффайзен – 40,5 – 41,2 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.