Веерные отключения: в понедельник плановые ограничения будут действовать в столице и 8 областях

Плановые отключения электроэнергии в понедельник, 14 ноября, будут действовать в столице и восьми областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Ограничения электроснабжения будут действовать до 24:00 в следующих регионах:

г. Киев;

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской,;

Полтавской;

Донецкая область.

В других областях Украины отключения не применяются.

"Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет", – напомнил оператор.

Компания еще раз призвала украинцев сознательно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.