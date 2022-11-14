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Веерные отключения: в понедельник плановые ограничения будут действовать в столице и 8 областях

Понедельник, 14 ноября 2022, 11:12

Плановые отключения электроэнергии в понедельник, 14 ноября, будут действовать в столице и восьми областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Ограничения электроснабжения будут действовать до 24:00 в следующих регионах:

  • г. Киев;
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Житомирской;
  • Сумской;
  • Харьковской,;
  • Полтавской;
  • Донецкая область.

В других областях Украины отключения не применяются.

"Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет", – напомнил оператор.

Компания еще раз призвала украинцев сознательно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Укрэнерго электроэнергия
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