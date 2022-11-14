Государственный Приватбанк заработал почти 14 миллиардов за три квартала года 

За девять месяцев 2022 года государственный Приватбанк получил прибыль в 13,8 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше финансового результата прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

На прибыль банка повлияли меры, введенные для снижения кредитной нагрузки с начала полномасштабной войны: приостановление начисления процентов, кредитные каникулы, реструктуризация.

В то же время, отмечает банк, вследствие снижения платежеспособности населения, особенно в "красных зонах", за три квартала года банк сформировал 9,4 млрд грн резервов под кредитные риски.

Введенные с февраля льготы клиентам и отмененные комиссии повлияли на снижение чистого комиссионного дохода на 2,7 млрд грн против результата прошлого года. В частности, доходы от платежей в розничных торговых сетях (эквайринга) составили лишь половину от уровня прошлого года при относительно неизменном объеме транзакций.

Кредитный портфель бизнес клиентов с начала года вырос на 8 млрд грн. Остатки на текущих счетах клиентов в гривне на 1 ноября выросли на 43% по сравнению с началом года.

В Приватбанке отмечают, что в условиях быстрой инфляции над сдерживанием роста операционных расходов. Таким образом они выросли на 5%, или на 579 млн грн по сравнению с прошлым годом. Из них 475 млн грн из приходится на исключительные расходы в условиях войны, например, поддержку персонала, защиту информационных систем, благотворительность.

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Напоминаем:

За девять месяцев 2022 года украинские банки заработали 7,4 млрд грн чистой прибыли, что в семь раз меньше финансового результата за девять месяцев прошлого года.





