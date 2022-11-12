Размер госдолга Украины в 2023 году будет выше ВВП 

Правительство прогнозирует почти вдвое рост государственного долга в 2023 году.

Из-за большой войны собственных поступлений пока не хватает государству для полного покрытия даже военных расходов, не говоря об образовании, социальной сфере и медицине.

Часть средств от западных партнеров мы получаем в форме грантов, но в основном помощь оказывают через кредиты. Согласно проекту государственного бюджета, в 2023 году такая тенденция продолжится.

Экономическая правда попыталась разобраться с тем, что нас ожидает в следующем году, как долг больше ВВП будет влиять на экономику, и какие риски он несет.