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Размер госдолга Украины в 2023 году будет выше ВВП 

Суббота, 12 ноября 2022, 10:34 - Экономическая правда

Правительство прогнозирует почти вдвое рост государственного долга в 2023 году.

Из-за большой войны собственных поступлений пока не хватает государству для полного покрытия даже военных расходов, не говоря об образовании, социальной сфере и медицине. 

Часть средств от западных партнеров мы получаем в форме грантов, но в основном помощь оказывают через кредиты. Согласно проекту государственного бюджета, в 2023 году такая тенденция продолжится. 

Экономическая правда попыталась разобраться с тем, что нас ожидает в следующем году, как долг больше ВВП будет влиять на экономику, и какие риски он несет.

госдолг ВВП Украина
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Экономическая правда
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