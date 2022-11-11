70% домов и инфраструктуры уже получают теплоснабжение – Шмигаль

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В целом по Украине около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплоснабжению.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания с главами ОВА.

"В целом по Украине подключено к теплу уже около 70% домов и социальной инфраструктуры. Однако во всех областях и городах должны быть качественно обустроены пункты обогрева. Это личная ответственность мэров, глав общин и руководителей ОВА", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что основной задачей на текущий отопительный сезон является экономия – нужно научиться жить в режиме постоянного сбережения и максимально обеспечить общины альтернативными энергогенерирующими средствами.

Отчитались о старте отопительного сезона в своих регионах и главы областных военных администраций. В частности, в Закарпатье и Хмельницкой области запущены в работу 100% котельных, в Тернопольской области — почти 100%, на Волыни — 93%, в Ивано-Франковской области — 92%, во Львовской — 27%, в Ровенской — 94%, в Черновицкой области - Более 70%.

Также участники обсудили состояние подключения к теплу школ, больниц и жилых домов, защиту объектов критической инфраструктуры от вражеских атак и ситуацию с размещением ВПЛ.