Банковский сектор России по итогам года будет убыточным

Российский банковский сектор вряд ли выйдет на прибыль по итогам 2022 года, считают в Центробанке РФ.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова.

"Я думаю, что на прибыль мы вряд ли выйдем", - признал представитель Центробанка РФ.

По его словам, банкам в третьем квартале удалось сократить убыток по сравнению с итогами полугодия. "Он сократился довольно прилично", - утверждает Данилов.

"Просто тот убыток, который был изначально, он был в значительной степени от переоценки валютных позиций. Потому что в какой-то момент у ряда банков просто разъехалась валютная поза, потому что невозможно было продолжать заключать хеджирующие сделки с иностранными контрагентами.

В результате та позиция балансовая, которая была, которую они до этого закрывали, она оказалась не закрытой. И плюс изменение курса, которое на тот момент резко произошло, оно повлияло. В дальнейшем большой динамики курса не было и банки, собственно говоря, зарабатывали тот результат, который у них был до этих разовых, условно говоря, операций", - добавил он.

В первом полугодии 2022 года чистые убытки кредитных организаций РФ составили 1,5 трлн рублей, сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в начале сентября.

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Напомним:

По итогам 10 месяцев 2022 года чистая прибыль российского Сбербанка превысила 50 млрд рублей - за такой же период прошлого года показатель был выше примерно в 20 раз.

Экономическая правда