Глава бюджетного комитета Аристов прокомментировал обыски, юристы говорят о нарушениях

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов прокомментировал обыски ГБР в квартире, которую он арендует, - по его словам, у ГБР к нему лично претензий нет.

Об этом Аристов написал в Facebook.

"Сегодня в квартиру, которую я арендую, с обыском пришли сотрудники ГБР. Адрес этой квартиры внесен в декларацию.

ГБР подчеркнули, что ко мне лично не имеют никаких претензий. О причинах обыска и деталях дела лучше смогут рассказать мои адвокаты из юридической компании Миллер.

То, что сегодня произошло, усложняет мою работу как народного депутата, председателя Комитета ВР по вопросам бюджета, потому что следователи забрали телефон. Но в целом мы работаем вместе, работаем в команде президента ради победы!", - заявил нардеп.

В компании "Миллер" заявили, что обыск проводили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено еще в прошлом году.

В "Миллер" заявили о ряде нарушений во время обыска:

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Следователи не получили постановления суда о предоставлении разрешения на проведение обыска. "Подчеркнем, что к народным депутатам применяют специальную процедуру - ходатайство должно быть согласовано генеральным прокурором", - заявляют юристы.

Аргументация следователей - проводится неотложный обыск. Поэтому они не должны были получать разрешения заранее. Впрочем, проникновение в жилище без разрешения суда возможно только в таких неотложных случаях: спасение жизни людей и имущества, непосредственное преследование лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления.

Юристы отмечают, что в уголовном производстве, открытом в 2021 году никакой неотложности нет.

Они добавляют, что следователи взломали дверь жилья и изъяли телефон жены, на который снимали такие действия на видео.

"Кроме того, депутату не сообщили суть следственного действия, которое продолжается, и не предложили добровольно выдать вещи, которые ищут. Впрочем не понятно, есть ли у следователей вообще намерение найти что-то конкретное и знают ли они, что ищут", - добавили в "Миллер".

В "Миллер" отметили, что подали заявление о совершении правоохранителями ряда преступлений:

нарушение неприкосновенности жилища (ст. 162 УК Украины)

превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК Украины)

препятствование деятельности народного депутата (ст. 351 УК Украины).

Напомним:

Сообщалось, что у председателя Бюджетного комитета Верховной Рады Юрия Аристова 11 ноября проходят обыски.

Экономическая правда