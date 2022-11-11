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США будут консультировать украинское правительство по вопросу реализации трудовой реформы

Пятница, 11 ноября 2022, 15:28 - Анастасия Жарикова
 
Минэкономики

Украина заинтересована в сотрудничестве с США в процессе подготовки и реализации трудовой реформы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в рамках визита украинской делегации в США провела встречу с заместителем министра труда США по международным отношениям Теа Ли. В ходе нее обсуждались и реформы в сфере труда в Украине.

"Ключевая цель реформ – сделать законодательство современным, таким, чтобы оно способствовало, а не сдерживало, как было много лет до этого, развитие бизнеса и экономики. И в то же время, чтобы обеспечивала высокий уровень защиты работника", – отметила Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что Украина заинтересована в развитии демократического, репрезентативного и прозрачного профсоюзного движения. В этом направлении может помочь пример США.

Теа Ли также подчеркнула важность обеспечения прав профсоюзов в Украине и поблагодарила за готовность продолжить диалог по вопросам усовершенствования и реформирования украинского трудового законодательства.

Ли добавила, что США всегда готовы к сотрудничеству по данным вопросам и предоставят украинскому правительству необходимую консультативную помощь.

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