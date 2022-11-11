Капитализация Apple за день выросла на рекордные 191 миллиард долларов

Apple - самая дорогая компания в мире - за день прибавила к своей рыночной стоимости рекордные 190,9 млрд долларов, поскольку более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США поддержали рынки акций по всему миру.

Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом, рыночная стоимость Apple выросла до 2,34 трлн долларов.

Акции Apple выросли на 8,9% на фоне более широкого ралли на американском рынке ценных бумаг, указывает агентство. Позитивные настроения на биржах вызвали более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США.

Теперь Apple принадлежат четыре рекорда по дневному приросту рыночной стоимости. Скачок в четверг превзошел февральское увеличение капитализации Amazon на $190,8 млрд, пишет Bloomberg.

Однако, несмотря на недавнее подорожание, акции Apple остаются почти на 20% ниже уровня начала года, когда их цена поднималась выше $182.

Экономическая правда