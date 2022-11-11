Курс валют на 11 ноября: наличное евро продолжает дешеветь

В пятницу, 11 ноября, наличная гривня на "черном рынке" относительно доллара несущественно ослабла, а взамен продать евро стало дешевле.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,42 - 40,61 грн, а в четверг, 10 ноября, колебался на уровне 40,36 - 40,55 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, котировки на это же время составляли 39,37 - 39,81 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 39,51 - 39,83 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,15 - 40,6 грн (курс на 10 ноября - 40,15 - 40,65 грн);

Евро - 39,5 - 40,5 грн (курс на 10 ноября - 39,3 - 40,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,75 - 40,25 грн;

Ощадбанк - 40,1 - 40,65 грн;

Укрэксимбанк - 40,1 - 40,6 грн;

Райффайзен - 39,7 - 40,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.