Еврокомиссия представила новые экологические стандарты Евро 7 для автомобилей 

getty images

Сегодня Комиссия представила предложение по уменьшению загрязнения воздуха новыми автомобилями, которые продаются в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Новые требования на основе стандартов Евро 7 будут касаться обновления и ужесточения лимита выбросов вредных веществ для грузовиков и автобусов. Наибольшие ограничения внедряются в отношении легковых автомобилей и микроавтобусов, которые теперь будут применяться независимо от топлива.

Также правила стандарта Евро 7 будут составлять дополнительные ограничения для выбросов твердых частиц от тормозов и правил по выбросам микропластика от шин. Эти правила будут касаться всех транспортных средств, включая электрические.

Все транспортные средства должны будут соответствовать правилам в течение более длительного периода, чем до сих пор. Соответственно легковые автомобили и микроавтобусы будут проверяться до тех пор, пока они не достигнут 200 000 километров пробега и 10-летнего возраста, что вдвое превышает требования к долговечности, существующие по правилам Евро 6/VI (100 000 км пробега и 5 лет). Подобное повышение будет касаться автобусов и грузовиков.

Новые правила также будут регулировать долговечность аккумуляторов, установленных в автомобилях и микроавтобусах, чтобы повысить доверие потребителей к электромобилям.

Ожидается, что в 2050 году более 20% автомобилей и фургонов и большая часть тяжелых транспортных средств на наших улицах будут продолжать выбрасывать загрязняющие вещества из выхлопной трубы.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас предложение Комиссии будет подано в Европейский парламент и Совет для его принятия законодателями.

Напомним:

Верховная Рада отложила введение стандарта экологической безопасности автомобилей "Евро-6" в Украине с 2020 до 2025 года во время голосования за закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий".