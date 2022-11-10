Производство стали в Украине сократилось втрое в этом году  

Украинские предприятия в металлургической отрасли произвели с января по октябрь 2022 года 5,84 млн тонн стали против 17,9 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ОП "Металлургпром".

Согласно данным за 10 месяцев 2022 года украинские металлурги произвели 5,844 млн тонн стали, что составляет только 32,6% относительно 2021 года, когда было произведено 17,903 млн тонн.

В частности, чугуна было произведено 5,81 млн тонн, или 32,8% прошлогодних показателей (17,7 млн тонн). Также сокращается производство проката - 5,02 млн тонн, что равно 31,4% объемов января-октября 2021 года (15,9 млн тонн).

ОП "Укрметалургпром"

Напомним:

Производство чугуна и стали металлургическими предприятиями Украины сократилось до показателей 1995-1996 годов.

В сентябре средневзвешенные мировые цены на сталь находились на самом высоком уровне с сентября 2014 года.