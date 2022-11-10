Инфляция в США замедлилась до 7,7% в октябре

Цены на товары и услуги в США в октябре выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это является признаком того, что инфляция начинает замедляться после достижения самых высоких за последние десятилетия показателей.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Бюро трудовой статистики США.

Так, в годовом измерении индекс потребительских цен показал рост на 7,7%, что на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с сентябрем, когда показатель достиг 8,2%.

Октябрьский показатель инфляции является самым низким с января (7,5%).

Наряду с незначительным замедлением общей инфляции, базовая инфляция, которая исключает волатильные энергетический и продовольственный секторы, также продемонстрировала небольшое замедление, достигнув 6,3%, что на 0,3% больше, чем в прошлом месяце.

Хотя октябрьский показатель инфляции немного ниже, чем ожидали аналитики, он все еще намного выше целевого уровня в 2%, которого пытается достичь Федеральная резервная система США.

ФРС во главе с Джеромом Пауэллом и с целью сдерживания инфляции повышает процентные ставки с марта после того, как в начале пандемии ставки были неподвижными.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Федеральная резервная система в четвертый раз подряд повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов и сигнализировала о возможном ослаблении темпов повышения ставок.

Экономическая правда