Курс на 10 ноября: наличное евро подешевело

В четверг, 10 ноября, наличная гривна на "черном рынке" по отношению к доллару осталась стабильной, а по отношению к евро укрепилась.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,36 - 40,55 грн, а в среду, 9 ноября, колебался на уровне 40,35 - 40,55 грн.

По "черному" курсу гривны к евро котировки на это же время составляли 39,51 - 39,83 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 39,70 – 40,14 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,15 – 40,65 грн (курс на 9 ноября – 40,1 – 40,7 грн);

Евро – 39,3 – 40,2 грн (курс на 9 ноября – 39,25 – 40,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,6 – 40,1 грн;

Ощадбанк – 40,1 – 40,7 грн;

Укрэксимбанк – 40,1 – 40,6 грн;

Райффайзен – 40,4 – 40,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.