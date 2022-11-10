Российский сжиженный газ больше не продается со скидками в Азии: опасения относительно санкций уменьшаются

Российский сжиженный газ больше не продается со скидками в Азии, что указывает на то, что опасения покупателей по поводу санкций или репутационных потерь утихают.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам трейдеров, ООО "Сахалин Энерджи" продала три груза СПГ для загрузки в декабре на прошлой неделе примерно по текущим рыночным ценам, причем один из них с премией, по словам трейдеров. Для сравнения, в сентябре несколько партий были выгружены с глубоким дисконтом к спотовой цене на то время.

"Сейчас нет никаких прямых санкций в отношении российского СПГ из-за войны в Украине, а экспорт фактически вырос до почти рекордного уровня в прошлом месяце. В то время как некоторые давние азиатские клиенты, такие как Япония и Южная Корея, прекратили покупать дополнительные спотовые поставки из России в начале этого года, Китай увеличил закупки", - напоминает агентство.

ООО "Сахалин Энерджи" не ответила сразу на запрос Bloomberg о комментарии.

Экономическая правда