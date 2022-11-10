В октябре украинцы положили на депозиты более 200 миллионов долларов и миллиард гривен

В октябре продолжился рост депозитов населения в гривне и валюте – общий портфель вырос на 211 миллионов долларов и миллиард гривен.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные НБУ.

В октябре валютный портфель вырос на 2,5% – 211 млн. грн.

Такую тенденцию депутат связывает с "валютной либерализацией" – возможностью приобрести безналичную валюту в банках с последующим размещением на срочном депозите от трех месяцев.

А также введение Нацбанком возможность конвертации гривни без ограничения по сумме в срочные валютные вклады от 6 месяцев по официальному курсу регулятора.

"Оба инструмента призваны защитить сбережения населения в условиях повышенной инфляции и дефицита валюты", – объяснил Гетманцев.

Он добавил, что за последние 2 месяца депозиты населения в валюте выросли более чем на четверть миллиарда долларов, достигнув 8,6 млрд.долл. 1 ноября.

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Депозиты населения в гривне в октябре выросли на 0,2% или 1 млрд. грн.

"С начала года гривневые вклады населения увеличились на 91,5 млрд. грн. или +20%, с начала войны (24 февраля) – соответственно на 121,3 млрд. грн. и 28,4%. На начало ноября гривневые депозиты физлиц составляли 548,7 млрд грн", – привел депутат.

Гривневые депозиты корпоративного сектора выросли сразу на 29,2 млрд. грн. или +5,7% (до 543,9 млрд. грн.).

Депозиты предприятий в национальной валюте восстанавливаются третий месяц подряд, что позволило превысить довоенный уровень – на 40,9 млрд. грн. или 8,1%.

Вклады предприятий в валюте за октябрь выросли на 356 млн долл. или на 4,6% (до 8,1 млрд долл.), превысив уровень на начало года на треть миллиарда долларов или 4,3%.

"Длительный прирост депозитного портфеля банков является результатом сохранения доверия вкладчиков, что подкрепляется профессиональными действиями НБУ, правительства и всего банковского сообщества", - подытожил Гетманцев.

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