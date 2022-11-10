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Федоров предлагает бизнесу поделиться с операторами связи доступом к генераторам

Четверг, 10 ноября 2022, 11:40 - Алексей Павлыш

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров предлагает бизнесу, готовому поделиться с операторами связи доступом к генераторам, обратиться в министерство.

Об этом Федоров написал в Telegram.

"Генераторы помогают мобильным операторам работать во время блэкаута, чтобы люди были на связи. Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим бизнесом, который работает рядом.

Например, вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор. Операторы могут подключить к нему базовую станцию, которая находится поблизости. Тогда во время блэкаута жители вокруг смогут позвонить близким или экстренным службам", - написал министр.

Бизнесу, который готов разделить генератор с мобильными операторами, советуют написать на почту hello@thedigital.gov.ua.

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