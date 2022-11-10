Состояние самых богатых миллиардеров Китая за год снизилось на 40%

Состояние 100 самых богатых китайцев за год упало на 39% - с 1,48 триллиона долларов США до 907,1 миллиарда долларов США.

Об этом пишет американский Forbes.

Подчеркивается, что это самое большое падение состояния с тех пор, как Forbes начал отслеживать самых богатых людей Китая более двух десятилетий назад.

Капиталы выросли только у двух бизнесменов, 79 миллиардеров стали беднее.

"Прошлый год был одним из самых тяжелых для Китая за последние десятилетия. Богатство 100 самых богатых в нашем списке сократилось значительно по любым меркам", - отметил составитель рейтинга Forbes самых богатых китайцев Рассел Фланнери.

Частично состояние упало из-за репрессий в отношении технологий, политики нулевого ковида, замедления экономического роста, политических беспокойств после октябрьского съезда Коммунистической партии, а также падения стоимости юаня по отношению к доллару США более чем на 12% за прошлый год.

Два ключевых показателя понесли значительные потери: основной фондовый индекс материкового Китая CSI 300 потерял более четверти своей стоимости с момента последней публикации списка, в то время как гонконгский индекс Hang Seng оказался еще хуже, упав почти на 41%.

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Так, на фоне повышенного внимания властей КНР к технологической сфере состояние Лэй Цзюня, главы одного из крупнейших в мире производителей смартфонов Xiaomi, сократилось более чем вдвое - с $17,9 млрд в 2021 году до $7,6 млрд в 2022-м. Состояние председателя совета директоров гиганта электронной коммерции JD.com Ричарда Лю упало до $8,3 млрд с $17,6 млрд в прошлом году.

Состояние основателя Alibaba Джека Ма сократилось почти вдвое - с $41,5 млрд в прошлом году до $20,6 млрд в текущем году. Несмотря на это, Ма сохранил пятое место в рейтинге.

Некоторые миллиардеры, однако, оказались устойчивее других. Прежде всего это касается предпринимателей в зеленых сферах, в частности, в производстве электромобилей или солнечной энергетике, пишет Forbes.

Состояние Цзиня Баофана, основателя и главы JA Solar Technology, выросло на 16% - с $8,95 млрд до $10,4 млрд. А капитал Гао Цзифана из Trina Solar достиг $7,3 млрд - против $7,16 млрд в прошлогоднем рейтинге.

Экономическая правда