Нефть продолжает дешеветь на фоне ситуации с COVID в Китае

Нефть продолжила потери в четверг четвертую серию подряд, поскольку возобновленные COVID-ограничения в Китае - крупнейшем импортере нефти в мире - оказали давление на рынок, а трейдеры ожидают данных по инфляции в США.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 41 цент, или на 0,4%, до 92,24 доллара за баррель на 0733 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 48 центов, или на 0,6%, до 85,35 доллара за баррель.

На этой неделе цены на нефть марки Brent упали более чем на 6%, тогда как WTI - более чем на 7%.

Причины падения цен

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Производственный центр Гуанчжоу в Китае, города с населением 19 миллионов человек, в четверг сообщил о более чем 2,000 новых случаев заболеваний COVID за 9 ноября.

Миллионам жителей было предложено пройти тестирование на COVID-19 в среду, а один городской район был закрыт, поскольку случаи заболевания по всему Китаю достигли самого высокого уровня с 30 апреля.

Помимо этого, в четверг в США будут опубликованы данные по индексу потребительских цен, которые, как ожидается, покажут замедление темпов инфляции как в месячном, так и в годовом базовом измерении. Это может привести к тому, что ФРС США снизит размер запланированного повышения процентной ставки, что будет расцениваться как позитивный фактор для роста экономики и спроса на нефть.

Давление на цены также оказывалось после того, как в среду были опубликованы данные о значительном росте запасов сырой нефти в США.

На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации, доведя запасы до самого высокого уровня с июля 2021 года.

Однако запасы бензина упали на 900 000 баррелей до самого низкого уровня с ноября 2014 года, а запасы дистиллятов сократились на 500 000 баррелей.

Экономическая правда