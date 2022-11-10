Не покупают из-за цен: Индия столкнулась с переизбытком СПГ в стране

Индия столкнулась с избытком сжиженного природного газа в стране на фоне высоких цен на грузы, в результате чего потребители отказываются от СПГ в пользу других видов топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Резервуары на импортных СПГ-терминалах Дахедж и Хазира в Индии сейчас близки к максимальной заполненности. Поэтому вероятно, что некоторые запланированные поставки придется отложить, рассказали агентству информированные трейдеры. Сокращение поставок СПГ в Индию может в конечном итоге привести к падению мировых цен на газ.

Промышленные потребители газа в Индии покупают значительно меньше газа с СПГ-терминалов из-за высоких спотовых цен, что приводит к его накоплению в хранилищах. В качестве альтернативы промышленные потребители покупают более дешевое топливо, например - нефтепродукты и газ внутренней добычи.

Снижение спроса из-за высоких цен уже привело к сокращению использования крупнейшего импортного терминала Petronet LNG Ltd. в Дахеджи на западе Индии.

Избыток сжиженного газа в стране контрастирует с многомесячным дефицитом, который образовался из-за ограниченного мирового предложения.

Индийские энергетические гиганты имеют ряд долгосрочных контрактов на поставку СПГ, которые предусматривают доставку топлива в страну. Это затрудняет существенное ограничение импорта на фоне падения внутреннего спроса. СПГ, поставляемый в Индию, в основном используется в промышленности, а не для производства электроэнергии.

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Согласно данным отслеживания судов, октябрьские поставки сократились более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку импортеры ограничили спотовые закупки.

Хотя спотовые цены на СПГ в Азии торгуются значительно выше средних для этого времени года, цены упали примерно на 65% с августа. По словам трейдеров, дальнейшее падение цен на СПГ может привести к восстановлению спроса на промышленный газ в Индии и истощению запасов СПГ.





