Украина прекратила импорт неоригинального коньяка

Со вторника, 1 ноября, Украина прекратила импорт иностранной неоригинальной алкогольной продукции с этикетками "Cognac/Коньяк".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что прекращается импорт напитков, не отвечающих техническим условиям для этого наименования, согласно Соглашению об Ассоциации между ЕС и Украиной.

Соглашение, вступившее в действие 1 сентября 2017 года, предусматривает взаимную защиту определенного количества географических указаний в Украине, среди которых "Коньяк",

В январе в результате принятия новых нормативных актов, включающих защиту ГО, наименование "Cognac" было включено в таможенный реестр, что является обязательным условием для введения в действие защиты ГО "Cognac" на территории Украины.

Был установлен переходный период, чтобы импортеры смогли изменить этикетки на своей продукции, не соответствующей этому ГС, который продлили до 31 октября.

Начиная с 1 ноября 2022 года, корпорация "Укрвинпром" совместно с Национальным межпрофессиональным бюро Коньяка (БНИК) ответственна за защиту географического указания "Cognaс" на территории страны и за рубежом.

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Они будут применять необходимые меры против продукции импортированной и представленной под наименованием Cognac/Коньяк, если они не отвечают техническим условиям, установленным Соглашением об Ассоциации, подписанным между ЕС и Украиной.