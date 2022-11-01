Эрдоган призвал Путина продолжать зерновое соглашение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости продолжения зернового соглашения.

Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера, пишет "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что Турция продолжает выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума по поставкам зерна.

"Заявив, что он уверен в том, что они наладят сотрудничество, ориентированное на решение этого вопроса, как и многих других вопросов, президент Эрдоган сказал, что если удастся конструктивно решить зерновой кризис, то он также будет поощрять шаги, которые будут сделаны для возвращения к переговорам", - говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Турции сообщил, что Эрдоган планирует телефонные разговоры с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским по поводу зернового соглашения.

Напомним, за два дня с тех пор, как Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе, через "зерновой коридор" в обоих направлениях прошли 17 судов, большинство - на выход.

Читайте подробнее о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

ВИДЕО ДНЯ

Смотрите также новое видео ЕвроПравды: Зерновое соглашение без РФ? Уже работает - корабли пошли! Дожмет ли Турция?

Европейская правда