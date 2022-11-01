ДТЭК экстренно отключила электричество в нескольких районах Киева из-за ремонта линии

Компания ДТЭК Киевские электросети применила экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Экстренное отключение применили в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой линии.

"Ремонт необходим, чтобы повысить надежность электроснабжения киевлян и жителей области", - говорят в компании.

Ориентировочное время выполнения работ - до конца дня. "Подчеркиваем - это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика", - добавили в компании.

Экономическая правда