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ДТЭК экстренно отключила электричество в нескольких районах Киева из-за ремонта линии

Вторник, 1 ноября 2022, 17:40 - Алексей Павлыш

Компания ДТЭК Киевские электросети применила экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Экстренное отключение применили в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой линии.

"Ремонт необходим, чтобы повысить надежность электроснабжения киевлян и жителей области", - говорят в компании.

Ориентировочное время выполнения работ - до конца дня. "Подчеркиваем - это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика", - добавили в компании.

Экономическая правда

ДТЭК электроэнергия энергетика
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