Продажи новых легковых авто в октябре в годовом измерении упали в 2,5 раза – ассоциация

На украинском рынке новых легковых авто в октябре зарегистрировали чуть более 3,1 тыс продаж - относительно предыдущего месяца регистрации новых легковушек уменьшились на 8%. По сравнению с октябрем 2021 года - в 2,5 раза.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

При этом самой популярной маркой на рынке остается Toyota. В октябре было зарегистрировано 665 новых авто этой японской марки.

"Относительно сентября текущего года спрос на новые Тойоты уменьшился на 1%, а по сравнению с октябрем 2021 года почти вдвое", - говорится в сообщении.

На втором месте - Skoda (326 авто). Это на 4,5% больше сентябрьского показателя марки и лишь на 3% меньше, чем в октябре прошлого года.

В топ-3 вернулась Renault - 270 регистраций за месяц (+72% к сентябрю 22г., -71% к октябрю 21г.).

Также в топ-5 KIA (269 шт., +22% и -60% соответственно) и Mercedez-Benz (230 шт., +26%, -17%).

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Бестселлером месяца снова стал Toyota Rav4 (300 авто).

"Всего с января по октябрь 2022 года украинцы приобрели и поставили на учет 30,9 тыс новых легковых авто, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2021 года", - резюмировали в ассоциации.

Напомним:

В сентябре 2022 года на рынке новых легковых авто было зарегистрировано 3,4 тыс продаж: против августа этого года рынок новых легковых автомобилей вырос на 16%, но в годовом измерении - продажи сократились почти втрое.

Экономическая правда