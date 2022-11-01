"Киевстар" предупредил о сбоях в приложении и с пополнением счета: когда восстановят работу

Мобильный оператор "Киевстар" сообщил, что с утра вторника у части клиентов могут возникать ограничения при пополнении счета, смене тарифа или в пользовании приложением "Мой Киевстар". Обещают восстановить работу этих сервисов в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Наши основные услуги, в частности звонки и мобильный интернет работают в обычном режиме.

Однако, сегодня примерно с 9 утра у части наших клиентов могут возникать ограничения при пополнении счета, изменения тарифа или в пользовании приложением Мой Киевстар", - говорится в заявлении.

В "Киевстаре" подчеркнули, что IT-специалисты уже работают над восстановлением работы этих дополнительных сервисов.

"Мы искренне извиняемся за временные сложности и просим попробовать пополнить счет через час", - резюмировали в пресс-службе.

Экономическая правда