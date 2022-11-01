В Украине запускают проект "Дунайский зерновой путь"

УДП

Украинское дунайское пароходство начинает проект "Дунайский зерновой путь" после выхода России по "зерновой инициативе".

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в Facebook.

"Еще летом мы предполагали, что РФ может в любой момент попытаться сорвать "Зерновую инициативу". Поэтому упорно и системно развивали наш проект "Дунайский зерновой путь", – написал он.

Отмечается, что УДП инвестировало в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилось с румынской компанией TTS о более быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.

Москаленко добавил, что Дунайский зерновой путь уже начинает работать. Таким образом, речь идет о безопасной и гарантированной доставке аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Логистическая связь будет осуществлять и контролировать УДП.

В пароходстве ожидают, что за счет более быстрого процесса погрузка и разгрузка среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. А владельцам груза не придется нести финансовые потери вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала.

также суда будут оснащены системами он-лайн контроля, видеонаблюдения, количество судоводников в экипаже вырастет. Это позволит баржевому каравану совершать до двух рейсов в месяц.

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На втором этапе проекта предполагается строительство новых барж. Также в ближайшее время начинается модернизация тяги – капитальный ремонт самоходного флота с заменой двигателей.