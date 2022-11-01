В РФ оштрафовали Википедию еще на 2 миллиона рублей за статью о войне в Украине

В России оштрафовали американский фонд "Викимедия" (Wikimedia Foundation Inc), который управляет интернет-энциклопедией "Википедия", на 2 млн рублей за отказ "удалять фейки о российской спецоперации" ("спецоперацией" в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину).

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на решение суда.

"Суд постановил признать организацию Wikimedia виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в России информации) и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей", - говорится в заявлении суда.

При этом поводом для составления протокола об административном правонарушении стала статья, размещенная в "Википедии", в которой содержатся якобы "недостоверные сведения о спецоперации" ("спецоперацией" Россия называет полномасштабное вторжение в Украину).

Напомним:

"Фонд Викимедиа" подала апелляцию на штраф размером почти 90 тысяч долларов, который выписали российской Википедии за статьи о российском вторжении в Украину и военные преступления в Буче и других городах.

В начале широкомасштабного российского вторжения, российские власти 2 марта предупредили Википедию, что они ее заблокирует, если интернет-энциклопедия не удалит или не исправит статью о российской вооруженной агрессии в Украине и реакции мира на войну. Второе предупреждение "Википедии" власти России направили в конце марта, но предположили, что все может обойтись штрафом размером в несколько миллионов рублей.

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В апреле Роскомнадзор прислал русскоязычной Википедии выговор, что на странице интернет-энциклопедии о Путине написана правда о вторжении в Украину и шовинизме российского президента в отношениях с соседской страной.

В конце мая в России был принят законопроект, требующий от владельцев крупных интернет-ресурсов регистрировать свои представительства в России. В "Фонди Викимедиа" отреагировали, что открытие представительства будет означать, что российские силовики смогут контролировать и наказывать "Википедию" за не удобную для Кремля информацию на ее веб-страницах.

Российский президент Владимир Путин говорил, что было бы неплохо основать альтернативную российскую Википедию, которая была бы подконтрольна Кремлю.

Экономическая правда